Neve e raffiche di vento oltre i 130 km h sulla Marmolada sommersa la Capanna Punta Penia – Video

sommersa dalla Neve in questi giorni la Marmolada, sulle Dolomiti tra Veneto e Trentino-Alto Adige. Le immagini delle telecamere fisse di Flavio Tolin (progetto dolomitesmeteo.it) a Punta Penia, 3.343 metri, mostrano il rifugio quasi interamente coperto di bianco. Dalla webcam si possono stimare circa 30-40 centimetri di Neve e ghiaccio sopra le strutture. Nei giorni scorsi, spiega Tolin, le Dolomiti sono state investite da correnti umide meridionali che hanno apportato vari momenti perturbati alternati a fasi di instabilità. La quota-Neve è stata mediamente superiore ai 2500 metri, ma dai 2700-2800 in su le nevicate sono avvenute con temperature inferiori agli zero gradi. Altra caratteristica di questa fase meteo sono stati i venti impetuosi, con raffiche anche oltre 130 chilometri orari. Ilfattoquotidiano.it - Neve e raffiche di vento oltre i 130 km/h sulla Marmolada, sommersa la Capanna Punta Penia – Video Leggi su Ilfattoquotidiano.it dallain questi giorni la, sulle Dolomiti tra Veneto e Trentino-Alto Adige. Le immagini delle telecamere fisse di Flavio Tolin (progetto dolomitesmeteo.it) a, 3.343 metri, mostrano il rifugio quasi interamente coperto di bianco. Dalla webcam si possono stimare circa 30-40 centimetri die ghiaccio sopra le strutture. Nei giorni scorsi, spiega Tolin, le Dolomiti sono state investite da correnti umide meridionali che hanno apportato vari momenti perturbati alternati a fasi di instabilità. La quota-è stata mediamente superiore ai 2500 metri, ma dai 2700-2800 in su le nevicate sono avvenute con temperature inferiori agli zero gradi. Altra caratteristica di questa fase meteo sono stati i venti impetuosi, conanche130 chilometri orari.

