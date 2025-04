Nave di Emergency salva 82 persone nel Mediterraneo assegnato il porto di Ravenna a oltre 900 miglia di distanza

Nave Life Support di Emergency ha soccorso 82 persone nel Mediterraneo centrale, tra cui donne, bambini e minori soli. Il porto assegnato è però Ravenna, con oltre quattro giorni di navigazione: intanto continuano le denunce contro le politiche italiane sui salvataggi in mare. Leggi su Fanpage.it LaLife Support diha soccorso 82nelcentrale, tra cui donne, bambini e minori soli. Ilè però, conquattro giorni di navigazione: intanto continuano le denunce contro le politiche italiane suitaggi in mare.

