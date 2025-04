Muore soffocato dal prosciutto durante il pranzo di Pasqua tragedia a Sora

tragedia un pranzo di Pasqua a San Vincenzo, nelle campagne di Sora (Frosinone). Un uomo di 50 anni è morto soffocato mentre stava mangiando una fetta di prosciutto, mentre era a tavola con i familiari con cui stava condividendo il giorno di festa. La vittima è un uomo disabile nato nel 1975. Il pranzo si teneva nella casa dei genitori, in provincia di Frosinone. Immediato l’allarme del 118 che è giunto rapidamente sul posto insieme a una pattuglia della Polizia. Ma, giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare nulla: ogni tentativo di rianimare il 50enne si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo per soffocamento. Circa un mese fa un’altra tragedia simile aveva colpito Anagni, sempre nel Frusinate. Quotidiano.net - Muore soffocato dal prosciutto durante il pranzo di Pasqua: tragedia a Sora Leggi su Quotidiano.net Roma, 20 aprile 2025 – Finisce inundia San Vincenzo, nelle campagne di(Frosinone). Un uomo di 50 anni è mortomentre stava mangiando una fetta di, mentre era a tavola con i familiari con cui stava condividendo il giorno di festa. La vittima è un uomo disabile nato nel 1975. Ilsi teneva nella casa dei genitori, in provincia di Frosinone. Immediato l’allarme del 118 che è giunto rapidamente sul posto insieme a una pattuglia della Polizia. Ma, giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare nulla: ogni tentativo di rianimare il 50enne si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo per soffocamento. Circa un mese fa un’altrasimile aveva colpito Anagni, sempre nel Frusinate.

