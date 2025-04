Mosca Rispettiamo il cessate il fuoco

cessate il fuoco ordinato dal presidente Putin per Pasqua. "Come ordinato dal comandante in capo della Federazione Russa, tutti i gruppi di forze nell'area dell'operazione militare speciale hanno osservato rigorosamente il cessate il fuoco dalle 18 ora di Mosca del 19 aprile", si legge in un comunicato stampa. "Le truppe ucraine hanno violato ripetutamente il cessate il fuoco, provocando morti e feriti", accusa il ministero della Difesa russo. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 14.28 Le forze armate russe respingono le accuse di aver violato ililordinato dal presidente Putin per Pasqua. "Come ordinato dal comandante in capo della Federazione Russa, tutti i gruppi di forze nell'area dell'operazione militare speciale hanno osservato rigorosamente ilildalle 18 ora didel 19 aprile", si legge in un comunicato stampa. "Le truppe ucraine hanno violato ripetutamente ilil, provocando morti e feriti", accusa il ministero della Difesa russo.

Altre testate riportano aggiornamenti: Putin annuncia la tregua di Pasqua in Ucraina, Zelensky non si fida | Le notizie in diretta; Dopo 30 ore di calma, Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua di Pasqua - Secondo Mosca, la notte scorsa Kiev ha lanciato 900 droni; Guerra Russia-Ucraina, via a tregua di Pasqua. Zelensky: Già decine di attacchi, Mosca: La rispettiamo; Ue, 'da Mosca servono azioni per un cessate il fuoco duraturo'; Ucraina-Russia, la fragile tregua di Pasqua e lo scambio di accuse. Zelensky: “Raffica di droni kamikaze, raid in aumento”. Mosca: “Kiev ci attacca, morti e feriti”.

Raid, droni e attacchi, accuse tra Mosca e Kiev su chi ha violato la tregua | La diretta - Secondo Zelensky nelle ultime ore diversi attacchi russi hanno colpito l'Ucraina nonostante l'annuncio di Mosca di due giorni di tregua ... (msn.com)

Ue, 'da Mosca servono azioni per un cessate il fuoco duraturo' - "È passato più di un mese da quando l'Ucraina ha accettato un cessate il fuoco incondizionato. La Russia ha precedenti da aggressore, quindi prima dobbiamo vedere una reale cessazione dell'aggressione ... (ansa.it)

I missili di Mosca contro il cessate il fuoco - L’esercito russo continua a bombardare le città ucraine. E già si parla di una nuova offensiva di primavera. La tregua voluta da Donald Trump sembra sempre più un miraggio Leggi ... (internazionale.it)