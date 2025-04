Bergamonews.it - Morto in moto a 22 anni nel giorno di Pasqua: “Il mio Roy, bravo figlio”. L’incidente a pochi metri da casa

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. I parenti arrivano silenziosi sul luogo del, sotto una leggerissima pioggia. Vogliono vedere con i loro occhi, capire cosa sia successo al loro ragazzo in questo tratto di strada in via Broseta, a due passi dal centro città. “Miosi chiamava Roy Caleb Soliz Omonte. Era, tranquillo, senza problemi. Mi capiva al volo, bastava uno sguardo”. Si commuove la madre, Claudia Rodriguez, nel ricordare il22enne,neldidopo il ricovero in codice rosso all’ospedale Papa Giov. Unache sicuramente immaginava diversa. Per lei, per i suoi familiari e soprattutto per il suo Roy.Il dramma intorno alle quattro. Il giovane stava rinndo da una serata con gli amici, raccontano i parenti. Per arrivare a destinazione, in via Pezzotta, mancava davvero poco: sì e no 500