Modena Volley batte Cisterna tre vittorie su tre nel gironcino

Modena Volley coglie un successo concedendo solo un set a Cisterna. Il 3-1 finale consegna la terza vittoria consecutiva nel gironcino per il 5° posto e traghetta i gialle verso il match con Verona di mercoledì 23 aprile.La partitaModena parte col sestetto composto da. Modenatoday.it - Modena Volley batte Cisterna, tre vittorie su tre nel gironcino Leggi su Modenatoday.it Tra le mura amichecoglie un successo concedendo solo un set a. Il 3-1 finale consegna la terza vittoria consecutiva nelper il 5° posto e traghetta i gialle verso il match con Verona di mercoledì 23 aprile.La partitaparte col sestetto composto da.

Modena Volley batte Cisterna e allunga nel girone playoff - MODENA. Terza vittoria consecutiva per Modena Volley che continua a dominare il girone dei playoff validi per il quinto posto. La Valsa Group ha superato 3-1 al PalaPanini la bestia nera di questa sta ... (msn.com)

Valsa Group Modena supera Cisterna Volley 3-1: terza vittoria consecutiva in SuperLega - Arbitri: Luciani e Jacobacci. Note: spettatori 2727. Durata set: 22’, 25’, 24’, 31’. Tot: 1h42. Modena: ace 7, bs 22, muri 12, errori totali 31. Cisterna: ace 5, bs 24, muri 6, errori totali 28. (msn.com)

Play off quinto posto, il Cisterna Volley si ferma ancora: ko nella trasferta di Modena - I pontini cedono in quattro set alla prima del girone. Restano 3 i punti in classifica; mercoledì lo scontro diretto con Padova ... (today.it)