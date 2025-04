Modena Mandelli Queste due partite per salvarci il prima possibile dopo vedremo quello che sarà successo

Modena riceverà il Cesena, bivio fondamentale per la stagione dei gialloblù che con una vittoria aggancerebbero quasi certamente il treno playoff per le ultime giornate, in caso contrario si riavvicinerebbe lo spettro playout in base ai risultati. Una fase. Modenatoday.it - Modena, Mandelli: "Queste due partite per salvarci il prima possibile, dopo vedremo quello che sarà successo" Leggi su Modenatoday.it Domani nel posticipo delle 17.30 ilriceverà il Cesena, bivio fondamentale per la stagione dei gialloblù che con una vittoria aggancerebbero quasi certamente il treno playoff per le ultime giornate, in caso contrario si riavvicinerebbe lo spettro playout in base ai risultati. Una fase.

Ne parlano su altre fonti: Modena, Mandelli: Queste due partite per salvarci il prima possibile, dopo vedremo quello che sarà successo; Serie B. Modena, le parole di Mandelli in conferenza stampa pre Cesena.; Modena-Cesena, Mandelli: Ora pensiamo alla salvezza. Dellavalle e Caldara sono out; Modena-Sassuolo, febbre da derby altissima: attesi più di 13mila spettatori, Mandelli e Grosso carichi; Modena, modulo e undici tipo: Mandelli ha trovato la quadra.

MODENA-CESENA – MANDELLI: “GIOCHIAMO COME LE ULTIME PARTITE” - Nel video Paolo Mandelli Allenatore Modena FC E’ davvero emergenza-difesa. Fuori Luca Magnino squalificato, ancora infortunato Alessandro Dellavalle, indisponibile pure Mattia Caldara. Dovrà fare i sa ... (tvqui.it)

Modena-Cesena, lo stato di forma delle due squadre in vista del derby di Pasquetta - Modena e Cesena scenderanno in campo il lunedì di Pasquetta per puntare a raggiungere i playoff per la promozione in Serie A ... (derbyderbyderby.it)

Modena-Sassuolo, un derby per la Serie A: lo stato di forma delle due squadre - Il Modena per entrare nelle prime otto posizioni valide per i playoff, il Sassuolo per guadagnare la promozione matematica in Serie A ... (derbyderbyderby.it)