Mister Movie The Acolyte Manny Jacinto Rompe il Silenzio alla Star Wars Celebration 2025 – Novità e Speranze per il Futuro

Acolyte ha scatenato un vero e proprio uragano di polemiche, ben oltre i suoi meriti artistici. Proprio quando la prima e unica stagione di questo spin-off di Star Wars si è conclusa, Disney l'ha cancellata senza tanti complimenti. La cosa peggiore è che lo studio sembrava volerla seppellire e far finta che non fosse mai esistita. Solo la forte reazione del pubblico li ha costretti a fare marcia indietro. Per questo motivo, molti fan speravano in buone notizie o almeno in un accenno a The Acolyte durante la Star Wars Celebration 2025.Manny Jacinto a Star Wars Celebration: Nessuna Promessa, Solo Ricordi di The Acolyte – Cosa Si È Perso?I fan hanno ottenuto solo una parte di quello che speravano quando Manny Jacinto – l'attore che ha interpretato Qimir e The Stranger – è apparso alla Star Wars Celebration 2025 Day 2. Leggi su Mistermovie.it L'anno scorso, Theha scatenato un vero e proprio uragano di polemiche, ben oltre i suoi meriti artistici. Proprio quando la prima e unica stagione di questo spin-off disi è conclusa, Disney l'ha cancellata senza tanti complimenti. La cosa peggiore è che lo studio sembrava volerla seppellire e far finta che non fosse mai esistita. Solo la forte reazione del pubblico li ha costretti a fare marcia indietro. Per questo motivo, molti fan speravano in buone notizie o almeno in un accenno a Thedurante la: Nessuna Promessa, Solo Ricordi di The– Cosa Si È Perso?I fan hanno ottenuto solo una parte di quello che speravano quando– l'attore che ha interpretato Qimir e The Stranger – è apparsoDay 2.

