Mister Movie Punisher Jon Bernthal svela i segreti del ritorno più oscuro di Frank Castle nell’MCU

Amici cinefili, preparatevi perché le notizie che vi stiamo per dare sono di quelle che fanno drizzare i capelli! Avete presente quel senso di vuoto lasciato dalla fine della serie Netflix di The Punisher? Beh, dimenticatelo! Frank Castle sta per tornare, e Jon Bernthal sembra più determinato che mai a rendergli giustizia.Jon Bernthal e il Punitore: un ritorno alle origini nell'MCU. Ecco come si prepara!Non è un segreto che il ruolo di Frank Castle sia profondamente sentito da Jon Bernthal. Fin dai suoi esordi in Daredevil, l'attore ha incarnato alla perfezione l'anima tormentata e brutale del Punitore. Ma cosa possiamo aspettarci dal suo ritorno nell'universo Marvel, ora sotto l'egida di Disney+? Sembra che Bernthal stia puntando a qualcosa di ancora più intenso e fedele al personaggio.

