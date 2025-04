Mister Movie Demon Slayer invade i campi di riso giapponesi un’opera d’arte da Guinness

Avete mai immaginato Tanjiro Kamado, l'eroe di Demon Slayer, trasformato in un'enorme opera d'arte vivente? Ebbene, in Giappone, l'incredibile sta per diventare realtà! Preparatevi, perché il paese del Sol Levante sta per assistere a qualcosa di epico, un'installazione artistica che unisce tradizione, anime e campi di riso! Ma non è finita qui, perché c'è una confessione inaspettata dietro il design di un personaggio videoludico che ha fatto impazzire il web!

Demon Slayer: Un'opera d'arte gigantesca da record mondiale – L'annuncio che fa impazzire i fan!

L'estate si preannuncia bollente per i fan di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba! In occasione dell'uscita di "Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle", il primo di tre film che concluderanno la saga, Tanjiro sarà il protagonista di un'opera d'arte di riso semplicemente colossale.

