Mister Movie Amici 24 Eliminazioni Shock e Lacrime nel Serale Chi ha dovuto dire addio al sogno

Serale di Amici entra nel vivo? Ebbene, ieri sera abbiamo assistito a un vero e proprio terremoto di emozioni su Canale 5! Con la finale sempre più vicina, la tensione è palpabile e i giudici non hanno esitato a prendere decisioni difficili. Ma chi ha dovuto abbandonare il sogno ad un passo dalla meta? Preparate i fazzoletti, perché è stata una serata di Lacrime e addii!

Amici 24: Verdetto Implacabile! Chi è Uscito Dopo la Prima Manche? Scopri il Colpo di Scena!

La prima manche è stata fatale per il team Pettinelli-Lettieri, con tutti e tre i loro allievi, TrigNo, Nicolò Filippucci e Francesca Bosco, catapultati al rischio eliminazione. La giuria, composta da Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, ha deciso di salvare Nicolò, lasciando Francesca e TrigNo con il fiato sospeso.

