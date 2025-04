Dailymilan.it - Milan, Orsolini tentato

Il calciomercato delsta per entrare nel vivo. Nonostante la decisione sul ruolo del nuovo DS non sia ancora arrivata, Furlani e Moncada hanno già cominciato a sondare nuove piste. Una di queste ha il nome di Riccardo. La dirigenza rossonera non ha mai nascosto l’ interesse per l’ esterno ascolano e quest’ anno potrebbe essere quello buono per portarlo in rossonero. La stagione che sta vivendo è da protagonista assoluto: doppia cifra di gol in campionato e carisma da trascinatore indiscusso.e il suo entourage avranno un incontro a fine anno con la dirigenza del Bologna per discutere sul futuro dell’ esterno. La volontà delle due parti è di certo quella di non separarsi visto l’ amore reciproco. Un eventuale inserimento deltenterebbe però il giocatore, dato il prestigio del club e data un occasione quasi irripetibile nella carriera dell’ italiano.