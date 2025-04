Migrante trasferito in Albania richiede asilo e viene riportato in Italia l’ultimo inciampo del governo

asilo e per questo non può essere trattenuto nel Cpr di Gjader in Albania. Ritorna così in Italia un Migrante marocchino, uno dei quaranta trasferiti nel centro albanese pochi giorni fa. La decisione è stata presa dalla Corte d’appello di Roma e rappresenta un altro inciampo per la nuova strategia del governo Meloni che – dopo i flop dei trasferimenti diretti di migranti soccorsi in mare – ha deciso di convertire la struttura in Albania in Centro di permanenza per il rimpatrio. Intanto, però, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi esulta per il “primo rimpatrio dall’Albania di un cittadino straniero trattenuto nel Centro di Gjader”: in realtà, però, il Migrante è stato prima riportato in Italia scortato, per essere da qui imbarcato su aereo per il rimpatrio. Una giostra inutilmente costosa. Ilfattoquotidiano.it - Migrante trasferito in Albania richiede asilo e viene riportato in Italia: l’ultimo inciampo del governo Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ha presentato richiesta d’e per questo non può essere trattenuto nel Cpr di Gjader in. Ritorna così inunmarocchino, uno dei quaranta trasferiti nel centro albanese pochi giorni fa. La decisione è stata presa dalla Corte d’appello di Roma e rappresenta un altroper la nuova strategia delMeloni che – dopo i flop dei trasferimenti diretti di migranti soccorsi in mare – ha deciso di convertire la struttura inin Centro di permanenza per il rimpatrio. Intanto, però, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi esulta per il “primo rimpatrio dall’di un cittadino straniero trattenuto nel Centro di Gjader”: in realtà, però, ilè stato primainscortato, per essere da qui imbarcato su aereo per il rimpatrio. Una giostra inutilmente costosa.

