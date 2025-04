Iltempo.it - Meloni, da underdog a perno d'Europa. La sorella d'Italia è diventata grande

C'è un dato che insi fatica a riconoscere, ma che è ormai sotto gli occhi di chiunque guardi alla politica globale senza paraocchi ideologici: negli ultimi anni, le destre vincono molte sfide elettorali o, comunque, consolidano la propria posizione, anche quando non ottengono la maggioranza. Negli Stati Uniti, Donald Trump torna alla Casa Bianca. In Argentina, Javier Milei scompagina lo scenario con la sua rivoluzione anarco-capitalista. In Francia, il Rassemblement National di Marine Le Pen è a un passo dall'Eliseo mentre l'AfD cresce in Germania. In Giappone il governo conservatore del premier Shigeru Ishiba va avanti anche se gli manca qualche seggio in Parlamento. In Grecia Kyriakos Mitsotakis, in Ungheria Viktor Orban e in Israele Benjamin Netanyahu governano da anni, senza dimenticare (anzi dovremmo citarlo per primo) quel robusto conservatore e nazionalista di Nerendra Modi che vince nel 2024 per la terza volta consecutiva le elezioni più partecipate al mondo, quelle dell'India (624 milioni di votanti, con 312 milioni di donne: un dato, quest'ultimo, che da solo supera il totale degli elettori di tutti i 27 paesi dell'Unione Europea).