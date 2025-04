Mediobanca-Generali lo scudo di Giorgia Il vero motivo della scalata al potere economico finanziario italiano

scalata a Mediobanca per arrivare alle Generali: la premier teme il "metodo 2011" e palazzo Chigi punta a "blindare" in mani amiche la compagnia assicurativa simbolo del potere economico italiano per proteggere Palazzo Chigi dallo spettro dello spread Non è solo una partita di potere.

Mediobanca-Generali, lo scudo di Giorgia. Il vero motivo della scalata al potere economico finanziario italiano - Non è solo una partita di potere. 'È' la partita di potere. Non è soltanto la sottile regia con cui Palazzo Chigi sta cercando di mettere mani — o almeno occhi amici — su Mediobanca e, a cascata, su G ... 🔗informazione.it