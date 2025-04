Lettera43.it - Medio Oriente, attacchi aerei israeliani a Gaza: almeno 25 morti

Dalla mattinata di domenica 20 aprile, la Striscia diè stata colpita da una nuova serie di raidcondotti da Israele, che secondo quanto riferito da Mahmud Bassal, portavoce della protezione civile di, hanno provocato la morte di25 persone, tra cui anche donne e bambini. In una dichiarazione rilasciata all’Afp, Bassal ha affermato: «Dall’alba di oggi, i raiddell’occupazione hanno ucciso 25 persone e ne hanno ferite decine, tra cui bambini e donne in tutta la Striscia di». Nel frattempo, i mediahanno fatto sapere che il gabinetto di sicurezza di Israele ha fissato per lunedì 21 aprile una riunione, prevista alle ore 20 locali. Al momento non sono stati diffusi dettagli sui temi che verranno affrontati durante l’incontro, e dai resoconti non risulta chiaro quale sarà la questione principale sul tavolo.