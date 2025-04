Mara Venier il gesto per i suoi collaboratori i messaggi per i genitori in ospedale il momento commovente

Mara Venier ha voluto esprimere tutta la vicinanza a due suoi collaboratori. Era da poco iniziata la puntata quando la conduttrice ha chiamato il centro studio prima l'ispettore di studio e poi la sua sarta."Un attimo però l'ispettore di studio, Walter, un attimo vieni qua. Il papà di Walter. Today.it - Mara Venier il gesto per i suoi collaboratori, i messaggi per i genitori in ospedale: il momento commovente Leggi su Today.it ha voluto esprimere tutta la vicinanza a due. Era da poco iniziata la puntata quando la conduttrice ha chiamato il centro studio prima l'ispettore di studio e poi la sua sarta."Un attimo però l'ispettore di studio, Walter, un attimo vieni qua. Il papà di Walter.

Su questo argomento da da altre fonti: Mara Venier il gesto per i suoi collaboratori, i messaggi per i genitori in ospedale: il momento commovente; Tensione a Domenica In: Valeria Marini entra in studio e la madre respinge il suo gesto di pace; Mara Venier lascia la casa per il marito Nicola: il gesto d’amore sorprende i fan; Domenica In, la stoccata di Mara Venier a Olly: Francesco Gabbani si è tolto da solo la giacca; Mara Venier, il gesto per il marito subito dopo Domenica In: il video.

Gelo a Domenica In: Valeria Marini entra in studio e la madre respinge il suo gesto di pace - È fallito il tentativo di Mara Venier di far riappacificare Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù, davanti alle telecamere di Rai 1. Ospite a Domenica In per parlare della truffa in cui è rimasta co ... (repubblica.it)

Mara Venier, la frecciata inaspettata nei primi minuti di Domenica In alla concorrenza (ovvero Silvia Toffanin) - La conduttrice ha aperto l'edizione di Pasqua dell'appuntamento domenicale su Rai 1 con parole che non sono passate inosservate ... (today.it)

Mara Venier e i problemi all’occhio: “Ogni mese un intervento” - La zia della tv, Mara Venier, ha parlato della sua vita privata con il marito Nicola Carraro ma anche dei problemi di salute all'occhio. (msn.com)