Manda in ospedale la vicina e poi aggredisce i poliziotti con una forbice

Napolitoday.it - Manda in ospedale la vicina e poi aggredisce i poliziotti con una forbice Leggi su Napolitoday.it Nella serata di sabato 19 aprile, a Ischia, la polizia ha tratto in arresto un 48enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per violenza, minaccia, lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato locale, in seguito a una segnalazione, sono intervenuti in.

Notizie raccolte sul web: Manda in ospedale la vicina e poi aggredisce i poliziotti con una forbice; Prende a pugni la vicina di casa e la manda in ospedale. Ennesima aggressione; Lite nella notte a Colletorto; Reggio Emilia, ladro armato di coltello manda in ospedale due carabinieri; Aggredisce la compagna e la manda in ospedale, arrestato a Tissi.

Manda in ospedale la vicina e poi aggredisce i poliziotti con una forbice - Un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo ripetuti attacchi fisici e minacce a cittadini e agenti Nella serata di sabato 19 aprile, a Ischia, la polizia ha tratto in arresto un 48enne napoletano, con ... (napolitoday.it)

Modena, baby gang di stranieri aggredisce e manda in ospedale 15enne - E' successo in pieno centro, intorno alle 16.30 in via Morane, angolo via Carlo Sigonio. Giacobazzi (Fi): 'Servono pene esemplari per questi soggetti' ... (lapressa.it)

Ospedale Castellammare, insoddisfatto della visita aggredisce ortopedico con una stampella - Un pomeriggio di ordinaria follia al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo, dove un paziente ha trasformato una visita medica in un incubo. Protagonista della vicenda un uomo di 57 anni ... (pupia.tv)