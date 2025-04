Malore e caduta in casa trovato morto

trovato morto nella sua abitazione in via Sparapani. Si sarebbe trattato di un Malore fatale, in seguito al quale la vittima sarebbe caduta finendo contro lo spigolo di un mobile. È probabilmente questa la dinamica che ha portato al decesso del 50enne. L'uomo, dopo una segnalazione dei vicini, è stato trovato senza vita in casa dai sanitari della Croce Gialla e dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il decesso risalirebbe a qualche giorno fa: i vicini hanno lanciato l'allarme perché il 50enne non rispondeva al telefono e dall'abitazione arrivava un forte odore. Vicino alla vittima c'era del sangue probabilmente a causa della ferita riportata dall'uomo nella caduta.

Malore e caduta in casa ad Ancona, trovato morto - (ANSA) - ANCONA, 20 APR - Un malore fatale in casa, poi la caduta e l'impatto con lo spigolo di un mobile. E' probabilmente questa la dinamica che ha portato al decesso un 50enne all'interno della pro ... (msn.com)

uomo di 50 anni trovato morto in casa ad Ancona, ferita da caduta dopo malore - Un uomo di 50 anni ad Ancona è stato trovato morto in casa dopo un malore e una caduta fatale; i vicini hanno allertato i soccorsi, mentre le indagini confermano l’assenza di cause esterne. (gaeta.it)

Pietro Vicari trovato morto a letto dai figli: stroncato da un malore. Aveva 51 anni - CASARSA - Quella di domani sarà un'altra giornata di lutto a Casarsa, dove in questi giorni si sta piangendo anche l'infermiera recuperata senza vita a Taipana dopo una caduta, ... (ilgazzettino.it)