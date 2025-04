Magnanelli dopo Juve Lazio Primavera Abbiamo rovinato una partita in 13 il risultato è un po’ bugiardo I ragazzi ce la stanno mettendo tutta sono fiducioso

Magnanelli dopo Juve Lazio Primavera: tutte le dichiarazioni del mister bianconero dopo la sconfitta(Inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – Mister Magnanelli ha parlato dopo la sconfitta della Juve Primavera contro la Lazio. I bianconeri hanno provato a reagire dopo il triplice svantaggio ma non sono riusciti a ribaltare il match.Magnanelli – «Peccato, perché è stato un approccio completamente sbagliato, molle dove Abbiamo perso duelli e contrasti. L'hanno impattata molto meglio di noi e in 13 minuti Abbiamo rovinato una partita e una settimana di lavoro. Poi Abbiamo provato a reagire, Abbiamo avuto occasioni importanti per poter fare scattare la scintilla e provare a ribaltarla. Ma è stato complicato perché la Lazio è una squadra esperta che tiene bene il campo. Hanno meritato la vittoria anche se il risultato è un po' bugiardo.

