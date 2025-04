Lotta Scudetto il Napoli mette pressione all’Inter i nerazzurri dovranno cercare di replicare la gara con l’Atalanta

Lotta Scudetto, Inzaghi deve rispondere a Conte: i nerazzurri riusciranno a replicare la gara con l'Atalanta? I dettagliNella giornata di ieri, il Napoli ha svolto il proprio compito vincendo contro il Monza, e ora è il momento dell'Inter di rispondere, sotto la pressione evidente della situazione. Così inizia uno degli articoli pubblicati dal Corriere dello Sport nel giorno in cui i nerazzurri affronteranno un difficile match a Bologna. Tuttavia, "nessuno in casa nerazzurra si era fatto illusioni riguardo a possibili sorprese". Si tratta di un gruppo di giocatori esperti, e secondo il quotidiano romano, è difficile pensare che possano essere influenzati dal risultato del Napoli o dal fatto di giocare dopo la formazione di Conte; tra l'altro, nel prossimo turno si invertiranno le posizioni.

