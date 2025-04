Longevità inquinamento e stili di vita se ne parlerà in un incontro pubblico

CELLINO SAN MARCO - Mercoledì 30 aprile alle 17,30 presso l'Hotel Plaza Carrisi di Cellino San Marco si terra? una conferenza organizzata dalla do?ttoressa Cinzia Carrisi naturopata e operatore olis?co di San Pietro Vernotco dal titolo "La rivoluzione epigene?ca per la longe? ed una buona vita?

