Arezzonotizie.it - Lo scrigno dei talenti del basket italiano è in mano a un aretino. Intervista a Michele Catalani

L'Olimpia Milano è la società cestistica più titolata d'Italia. La sua formazione under 19 rappresenta uno dei fiori all'occhiello della pallacanestro giovanile italiana, anche in ottica nazionale. Nella scorsa stagione, la squadra milanese ha conquistato la prestigiosa Next Gen Cup (a febbraio).