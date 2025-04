LIVE Paolini Sabalenka 5 7 4 6 WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA l’azzurra gioca alla pari spreca e cede alla n 1 del mondo

DIRETTA LIVESabalenka b. Paolini 7-5, 6-4! Finisce così, al primo tentativo la bielorussa è la seconda finalista del ricco torneo di Stoccarda, affrontera domani alle 15 Jelena Ostapenko. Sarà sicuramente una bella partita.40-30 Prima vincente. Match point.30-30 Sciocchezza di Sabalenka, palla corta in rete forzata dalla difesa estrema di Paolini che è risultata ottima.30-15 Esce in lunghezza il dritto inside in di Paolini, peccato.15-15 Servizio e rovescio lungoriga pauroso.0-15 Risposta vincente di rovescio Paolini! Che carattere!4-5 Servizio e volèe. Clamoroso passante in corsa di dritto Sabalenka ma Paolini ci mette del suo con la volèe in rete. Break.30-40 Ancora con il cross di dritto la bielorussa. Palla break delicatissima.30-30 Risposta alta e carica di rovescio Sabalenka, Paolini prova l’inside in ma la bielorussa la beffa con il cross di dritto vincente. Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka 5-7, 4-6, WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA: l’azzurra gioca alla pari, spreca e cede alla n.1 del mondo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAb.7-5, 6-4! Finisce così, al primo tentativo la bielorussa è la seconda finalista del ricco torneo di, affrontera domani alle 15 Jelena Ostapenko. Sarà sicuramente una bella partita.40-30 Prima vincente. Match point.30-30 Sciocchezza di, pcorta in rete forzata ddifesa estrema diche è risultata ottima.30-15 Esce in lunghezza il dritto inside in di, peccato.15-15 Servizio e rovescio lungoriga pauroso.0-15 Risposta vincente di rovescio! Che carattere!4-5 Servizio e volèe. Clamoroso passante in corsa di drittomaci mette del suo con la volèe in rete. Break.30-40 Ancora con il cross di dritto la bielorussa. Pbreak delicatissima.30-30 Risposta alta e carica di rovescioprova l’inside in ma la bielorussa la beffa con il cross di dritto vincente.

