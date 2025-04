LIVE Paolini Sabalenka 5 7 3 0 WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA prende il largo l’azzurra nel 2 set

DIRETTA LIVE3-0 A quindici conferma il break Paolini!40-15 Risposta stavolta prorompente di dritto ma poi clamoroso gratuito con il dritto dal centro.30-15 Nuovo errore in risposta della n.1!15-15 Sbaglia in corsa di dritto Sabalenka.0-15 Doppio fallo, urge tenere la battuta.2-0 Fortunatissima Paolini!! Un suo recupero steccato finisce sulla riga ed è anche strettissimo. Sabalenka riesce solo ad approcciare di rovescio e viene infilata dal cross di Jas!!!! BREAK!!!Seconda40-A Grandissima aggressione di dritto di Paolini e formalità!!!40-40 Prima forte al corpo su cui per poco non rispondeva vincente Paolini.30-40 Grandissimo cross difensivo di dritto di Paolini! Cede Sabalenka! Palla break!30-30 Ottima risposta di rovescio, sulla riga di Paolini!30-15 Palla corta in rete Paolini.

