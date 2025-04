LIVE Paolini Sabalenka 0 1 WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA inizio con break della n 1

DIRETTA LIVE40-A Risposta nei piedi, con il dritto sbaglia Paolini.40-40 Favoloso vincente lungoriga di rovescio.A-40 Ottima prima vincente in sicurezza.40-40 Altra seconda e altra cannonata in risposta di rovescio Sabalenka.40-30 Non risponde Sabalenka.30-30 Con la prima Paolini!15-30 Altra risposta molto profonda della bielorussa e altro punto.15-15 Errore di dritto dopo il servizio.15-0 Smorzata approssimativa di Sabalenka, ne approfitta Jasmine.1-1 Ace.40-30 Brutta smorzata della bielorussa.40-15 Errore di dritto di Paolini.30-15 Servizio e rovescio.15-15 Errore di rovescio di Sabalenka.15-0 Servizio slice e rovescio di là.0-1 Gran risposta e comodo dritto Sabalenka. break.30-40 Gran smorzata di Jasmine ma super recupero vincente della bielorussa. Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka 0-1, WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA: inizio con break della n.1 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Risposta nei piedi, con il dritto sbaglia.40-40 Favoloso vincente lungoriga di rovescio.A-40 Ottima prima vincente in sicurezza.40-40 Altra seconda e altra cannonata in risposta di rovescio.40-30 Non risponde.30-30 Con la prima!15-30 Altra risposta molto profondabielorussa e altro punto.15-15 Errore di dritto dopo il servizio.15-0 Smorzata approssimativa di, ne approfitta Jasmine.1-1 Ace.40-30 Brutta smorzatabielorussa.40-15 Errore di dritto di.30-15 Servizio e rovescio.15-15 Errore di rovescio di.15-0 Servizio slice e rovescio di là.0-1 Gran risposta e comodo dritto.30-40 Gran smorzata di Jasmine ma super recupero vincentebielorussa.

