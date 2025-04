LIVE Civitanova Perugia 2 0 Superlega volley 2025 in DIRETTA inizia il terzo set

DIRETTA LIVE3-3 Attacco vincente di Nikolov.2-3 A segno con il primo tempo Loser.2-2 Pizzica la riga laterale l’appoggio morbido di Lagumdzija da zona-2.1-2 Passa la parallela di Ishikawa.1-1 A segno con la pipe Semeniuk.1-0 Attacco vincente di Nikolov.terzo SET16.31 Civitanova è a un set dal portare la sfida al quinto atto, il quale andrebbe in scena giovedì 24.16.30 Lube spietata in questi primi due parziali. I marchigiani stanno interpretando l’incontro nella maniera migliore: ottima la fase difensiva dei marchigiani, bravi ad arginare la potenza degli schiacciatori avversari – quest’ultimi molto più fallosi rispetto ai “colleghi” marchigiani.25-20 Vola via l’accelerazione di Ishikawa, la Lube si prende anche il secondo set! Civitanova-Perugia 2-0!24-20 A segno Bottolo da zona-2, quattro set point per Civitanova. Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 2-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: inizia il terzo set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Attacco vincente di Nikolov.2-3 A segno con il primo tempo Loser.2-2 Pizzica la riga laterale l’appoggio morbido di Lagumdzija da zona-2.1-2 Passa la parallela di Ishikawa.1-1 A segno con la pipe Semeniuk.1-0 Attacco vincente di Nikolov.SET16.31è a un set dal portare la sfida al quinto atto, il quale andrebbe in scena giovedì 24.16.30 Lube spietata in questi primi due parziali. I marchigiani stanno interpretando l’incontro nella maniera migliore: ottima la fase difensiva dei marchigiani, bravi ad arginare la potenza degli schiacciatori avversari – quest’ultimi molto più fallosi rispetto ai “colleghi” marchigiani.25-20 Vola via l’accelerazione di Ishikawa, la Lube si prende anche il secondo set!2-0!24-20 A segno Bottolo da zona-2, quattro set point per

Notizie raccolte sul web: Play Off Scudetto, Civitanova e Perugia live su Rai 2 per Gara 4; LIVE Civitanova-Perugia, Superlega volley 2025 in DIRETTA: i padroni di casa sognano l’aggancio; LIVE Civitanova Perugia 0 0 Superlega volley 2025 in DIRETTA inizia gara 4; Civitanova-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-4, programma, streaming; Diretta/ Civitanova Perugia (risultato finale 2-3): rimonta effettuata! (volley oggi 12 aprile 2025).

LIVE Perugia-Civitanova 2-3, Superlega volley 2025 in DIRETTA: Lube dal cuore grande, riaperta la serie in semifinale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra diretta termina qui: grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo live. Buona notte ... (oasport.it)

LIVE Civitanova-Perugia, Superlega volley 2025 in DIRETTA: i padroni di casa sognano l’aggancio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara-4 valevole per le ... (oasport.it)

Diretta/ Civitanova Perugia (risultato finale 2-3): rimonta effettuata! (volley oggi 12 aprile 2025) - Diretta Civitanova Perugia streaming video Rai, oggi sabato 12 aprile 2025: orario e risultato live di gara-2 della semifinale playoff di volley. (ilsussidiario.net)