LIVE Civitanova Perugia 1 0 Superlega volley 2025 in DIRETTA inizia il secondo set

DIRETTA LIVE4-4 Sbaglia dai nove metri Nikolov.4-3 Vola via la battuta di Loser.3-3 Diagonale vincente di Ben Tara.3-2 Mani out di Nikolov da zona-4.2-2 Errore al servizio per l'ucraino.1-2 ACE PLOTNYTSKYI!1-1 Si rifà subito il tunisino con la diagonale.1-0 Larga la soluzione parallela di Ben Tara.secondo SET15.57 Primo set di altissimo LIVEllo quello andato in scena all'Eurosoule. Entrambe le squadre si sono espresse nelle loro migliori versioni, commettendo pochi errori in attacco e dando spettacolo. Alla fine è prevalsa Civitanova, abile a sfruttare l'unico match point avuto a disposizione.25-23 MURO LAGUMDZIJAAAAAAAA! La Lube si porta a casa il primo set! Civitanova-Perugia 25-23!24-23 MURO BOTTOLOOOO! Set point Civitanova.23-23 MURO LOSERRRR!23-22 Sbaglia dai nove metri Boninfante.

