LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA Pogacar mette la squadra in testa a tirare

DIRETTA LIVE15.22 Forcing importante della EF, Healy sembra voler anticipare i favoriti, ma Pogacar è molto vicile. Nelle prime posizioni anche un redivivo Alaphilippe.15.21 Inizia il Loorberg. Pendenza massima dell'8,4%.15.20 Si fa vedere davanti la EF di Ben Healy.15.19 Fase di stallo della corsa. La classica quiete che precede la tempesta.15.18 E' presumibile che la corsa entri nel vivo a 42,5 km dal traguardo, quando verrà affrontato il Kruisberg.15.17 Ci avviciniamo al secondo passaggio sul Loorberg: 1600 metri al 4,9% di pendenza media.15.16 60 km al traguardo.15.14 Sempre la UAE – XRG di Pogacar in testa al gruppo. Pogacar non vuol far andare via nessuno.15.13 Oltre a Gasparotto (unico italiano ad aver firmato il bis nella Classica olandese), gli altri azzurri ad aver trionfato sono: Stefano Zanini (1996), Michele Bartoli (2002), Davide Rebellin (2004) e Danilo Di Luca (2005).

