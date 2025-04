LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA Pogacar in fuga solitaria ma non sta facendo il vuoto

DIRETTA LIVE16.01 Altro allungo di Evenepoel: stavolta nessuno ha le gambe per rispondere. 25 km all'arrivo.16.01 Subito ripreso Evenepoel. Il fatto che abbia attaccato in pianura non è un bel segnale per il belga.15.59 Contrattacco di Evenepoel, tallonato da Schmid.15.58 Non sembra il solito Pogacar debordante oggi, tuttavia è comunque sufficiente per risultare una spanna sopra gli avversari.15.57 Pogacar solo al comando con 29? su Skjelmose e 41? sul gruppetto di Evenepoel e Pidcock.15.55 Siamo a 30 km dall'arrivo. Adesso 8 km pianeggianti, poi il primo transito sul mitico Cauberg: 900 metri al 7,5% di pendenza media.15.54 Si muovono anche Pidcock ed Evenepoel.15.53 Oggi Pogacar non sta facendo il vuoto. Skjelmose si è portato a soli 24?. A 33? il gruppetto con Evenepoel.

