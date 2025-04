LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA otto corridori al comando gruppo a 1’40

DIRETTA LIVE14.24 Evadono dal gruppo Quinn Simmons (Lidl-Trek) e Dylan Van Baarle (Team Visma Lease a Bike).14.21 C’è fermento ora in gruppo, vediamo se qualcuno proverà ad attaccare.14.19 Nelle fasi precedenti di corsa, Remco Evenepoel è stato coinvolto in una caduta. Il belga è tranquillamente in gara, non dovrebbero esserci problemi il campione olimpico in carica.14.17 Invariato il divario del gruppo dai battistrada.14.14 La carovana ora sta per affrontare una serie di brevi strappi. Intanto provano ad avvantaggiarsi Reuben Thompson (Lotto), e Simon Clarke (Israel Premier Tech).14.12 110 km al traguardo.14.09 Inizia la scalata del Gulperberg.14.06 1’45” il distacco del gruppo dalla fuga.14.04 Cade Samuele Battistella (EF Education-Easy Post).14.04 5 km all’ascesa del Gulperberg. Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA: otto corridori al comando, gruppo a 1’40” Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24 Evadono dalQuinn Simmons (Lidl-Trek) e Dylan Van Baarle (Team Visma Lease a Bike).14.21 C’è fermento ora in, vediamo se qualcuno proverà ad attaccare.14.19 Nelle fasi precedenti di corsa, Remco Evenepoel è stato coinvolto in una caduta. Il belga è tranquillamente in gara, non dovrebbero esserci problemi il campione olimpico in carica.14.17 Invariato il divario deldai battistrada.14.14 La carovana ora sta per affrontare una serie di brevi strappi. Intanto provano ad avvantaggiarsi Reuben Thompson (L), e Simon Clarke (Israel Premier Tech).14.12 110 km al traguardo.14.09 Inizia la scalata del Gulperberg.14.06 1’45” il distacco deldalla fuga.14.04 Cade Samuele Battistella (EF Education-Easy Post).14.04 5 km all’ascesa del Gulperberg.

Ne parlano su altre fonti: Dove vedere l’Amstel Gold Race 2025 in tv: orari, canale, percorso, streaming; Amstel Gold Race 2025: percorso, orari e dove vedere la corsa maschile e femminile in diretta e streaming | Ciclismo; Pogacar contro Evenepoel: percorso, favoriti e dove vedere l'Amstel; Amstel Gold Race 2025 in Diretta Esclusiva su Eurosport / Discovery+ con le Star del Ciclismo; PASQUA, L’AMSTEL GOLD RACE È IN ESCLUSIVA SU EUROSPORT E DISCOVERY+.

LIVE Amstel Gold Race, via alle 10.40. Duello stellare tra Pogacar e Evenepoel - La 59ª edizione apre il trittico delle Ardenne, si parte da Maastricht, arrivo a Valkenburg tra le 16.30 e le 17 ... (gazzetta.it)

LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA: Pogacar favorito, ma c’è Evenepoel - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 59° edizione dell'Amstel Gold Race, prima delle ... (oasport.it)

DIRETTA Amstel Gold Race 2025 LIVE - Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Amstel Gold Race 2025. Il trittico delle Ardenne si apre nei Paesi Bassi con la “Class ... (msn.com)