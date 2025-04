LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA la fuga si spacca il gruppo si avvicina

DIRETTA LIVE14.49 Si ritira Jhonatan Narvaez (UAE Emirates – XRG).14.48 80 km alla conclusione.14.45 Il gruppo transita sul traguardo con 20? di ritardo dalla testa della corsa. Due giri alla conclusione.14.44 I quattro corridori rimasti al comando: Michel Hessmann (Movistar), Remi Cavagna (Groupama – FDJ), Cedric Beullens e Jelle Johannink (Unibet Tietema Rockets).14.43 Il gruppo continua a recuperare sulla fuga, che peraltro si è spezzata. I corridori affrontano il primo passaggio sul Cauberg.14.42 Meno di 90 km alla conclusione.14.40 La UAE Emirates – XRG fa il ritmo in gruppo.14.37 Ricordiamo i nomi degli otto battistrada: Michel Hessmann (Movistar), Remi Cavagna (Groupama – FDJ), Robert Stannard (Bahrain – Victorious), Emiel Verstrynge (Alpecin-Deceuninck), Cedric Beullens e Jarrad Drizners (Lotto), Hartthijs De Vries e Jelle Johannink (Unibet Tietema Rockets) hanno 2’20” da amministrare sul plotone. Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA: la fuga si spacca, il gruppo si avvicina Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49 Si ritira Jhonatan Narvaez (UAE Emirates – XRG).14.48 80 km alla conclusione.14.45 Iltransita sul traguardo con 20? di ritardo dalla testa della corsa. Due giri alla conclusione.14.44 I quattro corridori rimasti al comando: Michel Hessmann (Movistar), Remi Cavagna (Groupama – FDJ), Cedric Beullens e Jelle Johannink (Unibet Tietema Rockets).14.43 Ilcontinua a recuperare sulla, che peraltro si è spezzata. I corridori affrontano il primo passaggio sul Cauberg.14.42 Meno di 90 km alla conclusione.14.40 La UAE Emirates – XRG fa il ritmo in.14.37 Ricordiamo i nomi degli otto battistrada: Michel Hessmann (Movistar), Remi Cavagna (Groupama – FDJ), Robert Stannard (Bahrain – Victorious), Emiel Verstrynge (Alpecin-Deceuninck), Cedric Beullens e Jarrad Drizners (Lotto), Hartthijs De Vries e Jelle Johannink (Unibet Tietema Rockets) hanno 2’20” da amministrare sul plotone.

Ne parlano su altre fonti: Pogacar contro Evenepoel: percorso, favoriti e dove vedere l'Amstel; Amstel Gold Race 2025: percorso, orari e dove vedere la corsa maschile e femminile in diretta e streaming | Ciclismo; Amstel Gold Race 2025 in Diretta Esclusiva su Eurosport / Discovery+ con le Star del Ciclismo; PASQUA, L’AMSTEL GOLD RACE È IN ESCLUSIVA SU EUROSPORT E DISCOVERY+; Amstel Gold Race 2025, Tadej Pogacar: Oggi non è necessario attaccare da lontano. Aspettiamo di vedere cosa faranno gli altri.

LIVE Amstel Gold Race, via alle 10.40. Duello stellare tra Pogacar e Evenepoel - La 59ª edizione apre il trittico delle Ardenne, si parte da Maastricht, arrivo a Valkenburg tra le 16.30 e le 17 ... (gazzetta.it)

LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA: Pogacar favorito, ma c’è Evenepoel - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 59° edizione dell'Amstel Gold Race, prima delle ... (oasport.it)

DIRETTA Amstel Gold Race 2025 LIVE - Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Amstel Gold Race 2025. Il trittico delle Ardenne si apre nei Paesi Bassi con la “Class ... (msn.com)