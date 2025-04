LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA gruppo compatto la corsa sta per esplodere

DIRETTA LIVE15.09 Oggi le possibilità che vinca un italiano rasentano lo zero. Proveranno ad ottenere un discreto piazzamento Bagioli, Velasco, Albanese e Zambanini.15.07 Nei giorni scorsi proprio Gasparotto ha raccontato i suoi successi all'Amstel ad OA Sport. Qui l'intervista completa.15.06 L'ultimo italiano a vincere l'Amstel Gold Race fu Enrico Gasparotto nel 2016. Il friulano si era imposto anche nel 2012. E ricordiamo ancora il titolo di OA Sport di allora: "L'incantesimo si è Gasparotto". Già all'epoca erano tempi grami nelle Classiche. Ed oggi la situazione è ben peggiore di allora.15.05 Adesso un tratto pianeggiante di circa 15 km. E' già stato riassorbito Hessmann. Un attacco per farsi notare.15.04 Un uomo della Ineos in testa al gruppo.15.03 Prova ad evadere dal gruppo il tedesco Michel Hessmann della Movistar.

