LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA finale elettrizzante Evenepoel e Skjelmose riprendono Pogacar

DIRETTA LIVE16.35 500 metri all'arrivo, ancora Evenepoel in testa. Non la posizione ideale per lanciare la volata.16.34 ULTIMO CHILOMETRO! Evenepoel davanti, poi Pogacar e Skjelmose. Sarà sprint ristretto.16.33 Finito il Cauberg, non è successo nulla. 1400 metri all'arrivo. Adesso il falsopiano che porterà all'arrivo.16.33 Adesso si mette davanti Skjelmose. La sensazione è che Evenepoel e Pogacar stiano aspettando di giocarsela in volata.16.32 Gli inseguitori si portano a 33? dal terzetto di testa. Evenepoel si volta continuamente.16.32 Pogacar attendista. Sta aspettando lo sprint?16.31 Evenepoel in testa, Pogacar alla sua ruota, poi Skjelmose.16.31 INIZIA IL CAUBERG! 1200 metri al 5,8% di pendenza media e punta dell'11,8%.16.30 Iniziano a guardarsi Evenepoel, Pogacar e Skjelmose.

