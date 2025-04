LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA Evenepoel si lancia all’inseguimento di Pogacar

DIRETTA LIVE16.08 Adesso Skjelmose dà un cambio ad Evenepoel. Hanno solo 13? di ritardo da Pogacar. Ve lo avevamo detto: lo sloveno, a occhio, non sembrava devastante come al solito.16.08 20 km all’arrivo.16.07 Terminato il Cauberg. Restano 17? a Pogacar. Adesso Skjelmose darà qualche cambio ad Evenepoel o continuerà a fare il ‘succhia ruote’?16.06 Il belga ed il danese ormai vedono lo sloveno!16.05 Occhio, Evenepoel e Skjelmose si portano a 18? da Pogacar.16.04 INIZIA IL CAUBERG! 11,8% di pendenza massima.16.04 Sta andando forte Evenepoel. Senza ricevere un cambio da Skjelmose, si porta a 24? da Pogacar.16.03 Un chilometro al Cauberg. Lì capiremo veramente la condizione di forma di Evenepoel.16.02 Evenepoel va a riprendere Skjelmose. Devono recuperare 31? a Pogacar. Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA: Evenepoel si lancia all’inseguimento di Pogacar Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.08 Adesso Skjelmose dà un cambio ad. Hanno solo 13? di ritardo da. Ve lo avevamo detto: lo sloveno, a occhio, non sembrava devastante come al solito.16.08 20 km all’arrivo.16.07 Terminato il Cauberg. Restano 17? a. Adesso Skjelmose darà qualche cambio ado continuerà a fare il ‘succhia ruote’?16.06 Il belga ed il danese ormai vedono lo sloveno!16.05 Occhio,e Skjelmose si portano a 18? da.16.04 INIZIA IL CAUBERG! 11,8% di pendenza massima.16.04 Sta andando forte. Senza ricevere un cambio da Skjelmose, si porta a 24? da.16.03 Un chilometro al Cauberg. Lì capiremo veramente la condizione di forma di.16.02va a riprendere Skjelmose. Devono recuperare 31? a

