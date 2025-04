LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA Evenepoel e Skjelmose si riportano a soli 15 da Pogacar

DIRETTA LIVE16.22 Attenzione a Skjelmose. A furia di stare a ruota, potrebbe essere il terzo a godere tra i due litiganti.16.21 Siamo al Bemelerberg. 7,4% di pendenza massima. E' uno strappo ideale per Evenepoel.16.20 9 secondi! Evenepoel prova a mettere il turbo.16.19 La coppia all'inseguimento torna a vedere il battistrada. E il gap scende a soli 10 secondi.16.18 Scende ancora il margine dello sloveno: ora 13 secondi. Lo sloveno si sta risparmiando in vista del Bemelerberg o è a tutta?16.18 Tornano a guadagnare Evenepoel e Skjelmose e si riportano a 15? da Pogacar!16.17 Ci avviciniamo al Bemelerberg, che sarà a 10,8 km dall'arrivo. 900 metri al 4,6% di pendenza media. Sarà il secondo transito su questo strappo.16.16 Nonostante Evenepoel sia il miglior cronoman in circolazione, in questa fase favorevole non sta guadagnando nulla su Pogacar.

