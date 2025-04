LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA Evenepoel battezza la ruota di Pogacar

15.30 Si porta davanti la Lidl-Trek di Bagioli. Inizia il Gulpenrberg. Pendenza massima del 19,7%!15.29 Tra poco il Gulperberg.15.28 Siamo a 50 km dal traguardo.15.27 Il gruppo di testa è già decisamente risicato ed è composto da non più di una quarantina di corridori.15.26 C'è un po' di nervosismo ora in gruppo in discesa.15.25 Adesso si mette davanti Schmid della Jayco AlUla.15.24 Prosegue l'azione della EF, ma è terminata la salita. Nessuno scatto. Evenepoel tallona Pogacar e lo segue a ruota.15.22 Forcing importante della EF, Healy sembra voler anticipare i favoriti, ma Pogacar è molto vicile. Nelle prime posizioni anche un redivivo Alaphilippe.15.21 Inizia il Loorberg. Pendenza massima dell'8,4%.15.20 Si fa vedere davanti la EF di Ben Healy.

