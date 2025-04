LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA corsa pazza Skjelmose batte Pogacar ed Evenepoel nello sprint ristretto

DIRETTA LIVE16.48 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di domenica. Un saluto sportivo.16.47 Miglior italiano al traguardo è stato Davide Formolo: 27° a 3'36".16.46 L'ultimo successo italiano resta quello con Gasparotto nel 2016. Ma il digiuno durerà ancora a lungo, perché non abbiamo corridori adatti per questo tipo di percorsi. Aspettando Lorenzo Finn.16.45 Terza vittoria della storia per la Danimarca dopo Bjarne Riis nel 1997 e Michael Valgren nel 2018.16.42 Alaphilippe e Pogacar sono stati i primi ad incendiare la corsa, poi lo sloveno è rimasto solo a 42,3 km dal traguardo. Si è però capito che non era in condizione di forma strabiliante, perché contrariamente al solito non ha mai fatto veramente il vuoto. Su Evenepoel ha avuto un vantaggio massimo di 41?.

