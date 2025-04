LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA attaccano Alaphilippe e Pogacar Evenepoel non risponde

DIRETTA LIVE15.38 13? di vantaggio per Pogacar, terminata la salita. Ma ora chi tira in gruppo?15.37 Skjelmose prova ad accelerare in testa al gruppo principale, ormai frantumato.15.37 Siamo a 42,3 km all’arrivo. Pogacar è già solo al comando. Ripreso Alaphilippe.15.37 Pogacar accelera e stacca Alaphilippe. Il francese si pianta completamente.15.36 Iniziato il Kruisberg. Pendenza massima del 14,6%.15.35 Buitrago prova a lanciarsi da solo all’inseguimento della coppia di testa, che nel frattempo ha portato il vantaggio a 11?.15.35 Bagioli sta facendo da gregario a Nys in casa Lidl-Trek. Purtroppo un destino comune a quasi tutti i corridori italiani. Va detto che, in passato, Bagioli non ha sfruttato le occasioni avute a disposizione. Il talento c’era, ma non è mai emerso appieno. Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA: attaccano Alaphilippe e Pogacar, Evenepoel non risponde Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 13? di vantaggio per, terminata la salita. Ma ora chi tira in gruppo?15.37 Skjelmose prova ad accelerare in testa al gruppo principale, ormai frantumato.15.37 Siamo a 42,3 km all’arrivo.è già solo al comando. Ripreso.15.37accelera e stacca. Il francese si pianta completamente.15.36 Iniziato il Kruisberg. Pendenza massima del 14,6%.15.35 Buitrago prova a lanciarsi da solo all’inseguimento della coppia di testa, che nel frattempo ha portato il vantaggio a 11?.15.35 Bagioli sta facendo da gregario a Nys in casa Lidl-Trek. Purtroppo un destino comune a quasi tutti i corridori italiani. Va detto che, in passato, Bagioli non ha sfruttato le occasioni avute a disposizione. Il talento c’era, ma non è mai emerso appieno.

