Lavori in autostrada nuova chiusura notturna in arrivo

Lavori in arrivo sull'A26.Sul ramo di allacciamento A4/A26, per consentire Lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di mercoledì 23 alle 6 di giovedì 24 aprile, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano, il ramo di. Novaratoday.it - Lavori in autostrada, nuova chiusura notturna in arrivo Leggi su Novaratoday.it Nuove chiusure notturne perinsull'A26.Sul ramo di allacciamento A4/A26, per consentiredi manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di mercoledì 23 alle 6 di giovedì 24 aprile, sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano, il ramo di.

