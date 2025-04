Lanazione.it - L’arcivescovo Gambelli nell’omelia di Pasqua: ‘Giovani violenti perché hanno perso la fiducia nel futuro’

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 20 aprile 2025 – «Abbiamo bisogno di un'intelligenza relazionale, oltre a quella artificiale ben sapendo che come affermava Papa Benedetto XVI 'la società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli’», «solo vincendo la tentazione dell'isolamento, della chiusura in noi stessi possiamo superare le paure e gli inganni ed essere capaci di intuizioni, parole e gesti di speranza».Santo Spirito, la svolta. Esiste una clausola per bloccare l’Rsa. Governo con i fratiLo ha detto l'arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo, nell'omelia proclamata in Cattedrale nella domenica di. In apertura, richiamando lo Scoppio del carro, l'antica tradizione fiorentina che si svolge davanti al Duomo prima della messale, l'arcivescovo ha anche detto: «Come sarebbe bello se nel mondo i fuochi, le luci e i botti somigliassero tutti a quelli che abbiamo visto e udito oggi al canto del Gloria al momento dello scoppio del carro.