La tregua di Pasqua traballa accuse incrociate tra Mosca e Kiev Zelensky Ma quale cessate il fuoco i bombardamenti russi sono aumentati

Leggi su Open.online

Malgrado la brevediannunciata da Vladimir Putin, non sifermati gli attacchiin Ucraina. Lo denuncia Volodymyr, che su Telegram accusa l’esercito del Cremlino di voler «creare un’impressione generale diil», ma di continuare comunque ad attaccare. «Tra le 18:00 di ieri (le 17:00 in Italia) e la mezzanotte di oggi, siverificati 387e 19 attacchi da parte dell’esercito russo. Ihanno utilizzato i droni 290 volte», afferma il presidente ucraino. In giornata, poi, la situazione è anche peggiorata. «A partire dalle 10 del mattino (le 9:00 in Italia) è stato registrato un aumento del numero die dell’uso di droni kamikaze» da parte russa, scrive sempre.Gli attacchidall’inizio delladiSulla base del rapporto del capo dell’esercito ucraino, Oleksandr Sirski,dice che cistati diversi assalti in aree del Donetsk e in una zona del fronte di Zaporizhzhia.