La piena del fiume Po fa paura superata la terza soglia di allerta nel Cremonese evacuazioni in corso

fiume Po sta attraversando una fase di piena significativa, con livelli idrometrici che superano la terza soglia di criticità (colore rosso) in diversi tratti del suo corso. Secondo l'Agenzia interregionale per il fiume Po, il colmo di piena è attualmente in transito tra Casalmaggiore (nel Cremonese) e Boretto, con livelli rispettivamente superiori a 6,15 metri e 7,00 metri sullo zero idrometrico.?A Borgoforte, nel mantovano, la piena ha già superato la terza soglia di criticità, e si prevede che i livelli rimangano elevati fino alla serata di lunedì. A valle di Borgoforte, a Pontelagoscuro e nei primi rami del Delta, i livelli hanno superato la seconda soglia di criticità (colore arancione) e si stima che si mantengano su questi valori nei prossimi giorni.?Cremona, la piena del Po: le immagini dal droneLe autorità locali hanno emesso ordinanze per vietare il transito sugli argini e ordinare l'evacuazione delle aree golenali, in particolare nel comune di Casalmaggiore, dove il rischio di esondazione è elevato.

Piena Po tra Casalmaggiore e Boretto, Aipo raccomanda prudenza - Il colmo di piena del fiume Po sta transitando nelle sezioni tra Casalmaggiore (Cremona) e Boretto (Reggio Emilia) con livelli superiori alla soglia di criticità elevata, di colore rosso. (ANSA) ... (ansa.it)

Fiume Po in piena: allerta rossa in Emilia Romagna ed evacuati - Il Grande Fiume è tracimato in golena in molte zone: massima attenzione. Le previsioni meteo per il giorno di Pasqua e Pasquetta: ecco quando spunta il sole ... (msn.com)

Piena del Po, a Boretto il fiume sopra la soglia rossa - Massima allerta nelle pianure emiliane. Il colmo è atteso nel tardo pomeriggio, stimato a quota 7,10 metri BOLOGNA – E’ una Pasqua da allerta rossa in Emilia-Romagna, per il transito della piena del P ... (bologna.repubblica.it)