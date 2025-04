Quotidiano.net - La Pasqua dei Windsor tra cappellini e abiti pastello. Torna il “reietto” Andrea (con Fergie), assenti William e Kate

Roma, 20 aprile 2025 –vari in pieno stile british,e sorrisi a pioggia in una giornata scandita dal sole (a differenza che in Italia). Ladella famiglia reale britannica si è svolta, sotto gli occhi dei fotografi, nel castello di. Al servizio nella St George’s Chapel hanno preso parte re Carlo e la regina Camilla, apparsi in forma smagliante al ritorno dal viaggio in Italia. Con loro diversi membri della royal family, tra cui è spiccata la presenza del principe. Il “”, come è stato definito dalla stampa britannica il duca di York dopo gli scandali che lo hanno travolto negli ultimi anni e l’inevitabile messa ai margini decisa già dalla regina Elisabetta, è apparso di ottimo umore, dispensando sorrisi e strette di mano al fianco dei fratelli.