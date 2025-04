Ilfattoquotidiano.it - La “maledizione” di Montchavin, il paese dove 1 abitante su 12 si ammala di Sla: “Tutta colpa di un fungo considerato una prelibatezza locale”

Sembrava un angolo di paradiso, un tranquillo villaggio alpino incastonato tra le montagne francesi. Ma, 200 anime nel cuore della Savoia, nascondeva un segreto terribile, una “” silenziosa che per quasi trent’anni ha seminato morte e angoscia. Tra il 1991 e il 2019, ben 16 residenti – quasi un decimo della popolazione – hanno ricevuto una diagnosi infausta: Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), o malattia del motoneurone (MND), una patologia neurodegenerativa fatale, senza cura né trattamento, che paralizza lentamente il corpo fino a bloccare la respirazione.Un’incidenza spaventosa, 20 volte superiore alla media europea, che ha trasformato l’idillio alpino in un incubo. Cosa stava uccidendo gli abitanti di? Per anni, le ipotesi più disparate hanno serpeggiato tra i residenti: il piombo fuoriuscito da una miniera dismessa e finito nell’acqua? Le onde elettromagnetiche delle antenne di telefonia mobile? O addirittura una, come credeva una donna del villaggio?L’allarme della dottoressa e l’indagine decennaleLa prima a sospettare che qualcosa non andasse fu la dottoressa Valerie Foucault, medico di base adai primi anni ’90.