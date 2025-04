La contesa eredità del mago di Arcella la prima figlia reclama 25 milioni dai fratellastri

figlia Gloria all'eredità del padre, il mago di Arcella, manca all'appello una somma di sua spettanza da almeno 25 milioni di euro. La donna ha portato in tribunale i fratellastri Giovanni e Antonella, perché ritiene che le abbiano sottratto il denaro.A parlare della chiacchierata contesa sul lascito di Antonio Battista, noto per le sue comparsate tv da Maurizio Costanzo o al Festival di Sanremo e morto il 14 luglio del 2012 a 82 anni, è il Corriere della Sera che ricorda come i figli di primo e secondo letto del mago siano impegnati in una doppia disputa in tribunale.Gloria in particolare accusa i fratelli di essersi intestati prima della morte del padre le proprietà di alcuni immobili costruiti sul Comune di Frascati, escludendola dall'asse ereditario. In un caso la donna contesta la validità dell'accordo di separazione tra il padre Battista e la seconda moglie, che ha comportato il trasferimento dei terreni e degli immobili.

