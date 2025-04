Kim Juventus il Bayern Monaco apre alla cessione ma solo ad una condizione Novità sul difensore ex Napoli Ultimissime

JuventusNews24Kim Juventus: il Bayern apre alla cessione ma ad una condizione. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centraleKim Min-jae è entrato nella lista degli obiettivi del calciomercato Juve in vista della prossima stagione. Sky Sport Germania ha fornito importanti aggiornamenti sul difensore: il Bayern Monaco aprirebbe ad una cessione dell’ex Napoli ma solo a titolo definitivo.Almeno per il momento, dunque, i bavaresi non aprono al prestito del centrale coreano per la prossima stagione. La Juve è alla finestra.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Kim Juventus, il Bayern Monaco apre alla cessione ma solo ad una condizione! Novità sul difensore ex Napoli. Ultimissime Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24Kim: ilma ad una. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centraleKim Min-jae è entrato nella lista degli obiettivi del calciomercato Juve in vista della prossima stagione. Sky Sport Germania ha fornito importanti aggiornamenti sul: ilaprirebbe ad unadell’exmaa titolo definitivo.Almeno per il momento, dunque, i bavaresi non aprono al prestito del centrale coreano per la prossima stagione. La Juve èfinestra.Leggi sunews24.com

Altre testate riportano aggiornamenti: Sky Germania - Kim nella lista della Juventus: la situazione del difensore del Bayern Monaco; Juventus-Bayern Monaco, affari in corso: 2 trattative, le foto; Kim, vedi Napoli e poi vai alla Juve: l’ultima voce dalla Germania; Juventus, Conte si avvicina: il primo regalo arriva dal Bayern; Kim Juve, i bianconeri monitorano il difensore: le ultime.

Kim opportunità di mercato per la Juventus? Le ultime - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del possibile interesse della Juventus per Kim difensore del Bayern Monaco. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com: "Dalla Germania ... (tuttojuve.com)

Kim, il Bayern apre solo alla cessione a titolo definitivo - Kim Min-jae, difensore centrale classe 1996 del Bayern Monaco e della nazionale sudcoreana, sarebbe finito nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione. Stando agli ... (tuttojuve.com)

Kim penserebbe all'addio al Bayern Monaco, la Juventus fiuta l'affare - Il Bayern Monaco non sarebbe disposto a svendere il giocatore, valutato almeno 45 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe un ostacolo importante per le casse juventine. In più, la concorrenza per ... (it.blastingnews.com)