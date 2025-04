Kean va verso l’addio alla Fiorentina L’ex Juve può lasciare la Viola nel caso in cui non dovesse succedere questo Le indiscrezioni sulla possibile cessione

JuventusNews24Kean, ex attaccante della Juve, potrebbe lasciare la Fiorentina al termine della stagione: sarà decisivo quest’aspettoL’edizione odierna del Corriere della Sera di Firenze lancia un’indiscrezione che potrebbe accendere scenari di calciomercato su Moise Kean. Tra oggi e domani Rocco Commisso incontrerà l’attaccante della Fiorentina per cercare di convincerlo a restare almeno per un altro anno. Occhio, però, a uno scenario.La clausola da 52 milioni di euro ha suscitato gli interessi di diverse big d’Europa. Se la Viola non dovesse qualificarsi in Europa per il prossimo anno, ecco che L’ex attaccante della Juve potrebbe andare via.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Kean va verso l’addio alla Fiorentina? L’ex Juve può lasciare la Viola nel caso in cui non dovesse succedere questo! Le indiscrezioni sulla possibile cessione Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, ex attaccante della, potrebbelaal termine della stagione: sarà decisivo quest’aspettoL’edizione odierna del Corriere della Sera di Firenze lancia un’indiscrezione che potrebbe accendere scenari di calciomercato su Moise. Tra oggi e domani Rocco Commisso incontrerà l’attaccante dellaper cercare di convincerlo a restare almeno per un altro anno. Occhio, però, a uno scenario.La clausola da 52 milioni di euro ha suscitato gli interessi di diverse big d’Europa. Se lanonqualificarsi in Europa per il prossimo anno, ecco cheattaccante dellapotrebbe andare via.Leggi suntusnews24.com

La Fiorentina vola con Kean, per l'Atalanta addio sogni scudetto - La Fiorentina ha sconfitto 1-0 l'Atalanta al Franchi in una partita della 30/a giornata di serie A. Nella sfida tra i migliori marcatori del campionato, Retegui e Kean, ha avuto la meglio il secondo, ... (ansa.it)

Toni pazzo di Kean: “Sarà un top”. Pizarro elogia Fagioli e spiega l’addio Juve - Ci sarà da divertirsi. Kean? L'ho visto anche contro la Juve. È forte, è cresciuto tanto e l'ambiente viola gli ha fatto bene. Ha fatto l'ultimo step nella Fiorentina, diventerà un centravanti ... (tuttosport.com)

Alla Fiorentina basta Kean: 1-0 all'Atalanta e posto Champions a -5. Gasperini dice addio alla lotta Scudetto - Alla Fiorentina basta Kean per battere l'Atalanta e mantenere vivo il sogno quarto posto. Al Franchi va in scena una partita ... l'attaccante viola si invola verso la porta avversaria e supera ... (calciomercato.com)