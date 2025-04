Katia Follesa la bordata A differenza dei miei genitori

Katia Follesa torna alla ribalta con un nuovo progetto televisivo: Comedy Match. Un format che sembra già promettere bene, forse perché, come lei stessa spiega a La Repubblica, ha semplicemente deciso di portare in scena "la televisione che guarderei". Un'intuizione che si accompagna alla sua dichiarata passione per la comicità surreale: "Una fan accanita della Gialappa's", confessa.Prima di intraprendere la carriera artistica, la Follesa si muoveva in tutt'altro ambito. Racconta infatti: "Lavoravo in una holding finanziaria: recuperi societari e fallimenti con i colletti bianchi e agli avvocati. (.) Poi la società è fallita, il karma. Per fortuna frequentavo la scuola di teatro Quelli di Grock, pensavo di fare l'attrice impegnata". Un inizio insolito che l'ha portata, con il tempo, a ritagliarsi uno spazio tutto suo nel mondo dello spettacolo.

