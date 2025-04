Juve beffata il difensore se ne va in Turchia lo prendono a 45 milioni

Juve sta ragionando in ottica mercato ma occhio a quello che sta succedendo con il difensore: se ne va in Turchia per 45 milioni.La Juventus si sta preparando al seguito di Igor Tudor per affrontare la trasferta da giocare a Parma contro la squadra di Chivu. Il match sarà decisamente delicato e nulla dovrà essere lasciato al caso. Nel frattempo, sono arrivate però anche novità di mercato che hanno attirato l’attenzione. Il difensore seguito negli ultimi giorni è stato quest’oggi accostato ad un club turco. Può trasferirsi in Turchia e lasciare il suo club di appartenenza per 45 milioni di euro.Juve beffata, il difensore se ne va in Turchia: lo prendono a 45 milioni (LaPresse) TvPlay.itLa Juventus sa che, nella sessione di mercato estiva, dovrà mettere a segno colpi mirati. Si dovrà rinforzare l’attacco, a maggior ragione se Dusan Vlahovic dovesse effettivamente dire addio ed essere ceduto con la fine di questa stagione ancora in corso. Tvplay.it - Juve beffata, il difensore se ne va in Turchia: lo prendono a 45 milioni Leggi su Tvplay.it Lasta ragionando in ottica mercato ma occhio a quello che sta succedendo con il: se ne va inper 45.Lantus si sta preparando al seguito di Igor Tudor per affrontare la trasferta da giocare a Parma contro la squadra di Chivu. Il match sarà decisamente delicato e nulla dovrà essere lasciato al caso. Nel frattempo, sono arrivate però anche novità di mercato che hanno attirato l’attenzione. Ilseguito negli ultimi giorni è stato quest’oggi accostato ad un club turco. Può trasferirsi ine lasciare il suo club di appartenenza per 45di euro., ilse ne va in: loa 45(LaPresse) TvPlay.itLantus sa che, nella sessione di mercato estiva, dovrà mettere a segno colpi mirati. Si dovrà rinforzare l’attacco, a maggior ragione se Dusan Vlahovic dovesse effettivamente dire addio ed essere ceduto con la fine di questa stagione ancora in corso.

Ne parlano su altre fonti: Calciomercato: Zalewski è dell'Inter, Juve beffata su Danso, Tomori non vuole lasciare il Milan; Juventus beffata: Todibo vola in Inghilterra, visite mediche e firma con il West Ham; Cabal alla Juve. Inter beffata. Milan, Morata: Ibra decisivo; Cabal va alla Juve, ora l'Inter deve cercare un difensore. Il Milan stringe per Fofana e Pavlovic; PRIMA PAGINA TUTTOSPORT OGGI: “Cabal va alla Juve, Inter beffata”.

Juventus, un altro difensore va ko - Prosegue la maledizione infortuni in casa Juventus. Dopo aver saltato la trasferta di Cagliari per un fastidio muscolare alla coscia destra, Nicolò Savona si è sottoposto ad esami strumenatli ... (msn.com)

60 milioni e va alla Juve: offerta accettata - 60 milioni e va alla Juve: offerta accettata (LaPresse ... verosimilmente il Manchester United che sta valutando l’acquisto di un difensore di spessore internazionale già da diversi ... (calciomercatonews.com)

Juve, il nuovo difensore per 40 milioni: arriva grazie alla cessione - A luglio sarà rivoluzione alla Juventus e questa passa anche dal centrale di difesa che, a cifre elevatissime, affiancherà Bremer sostituendo Gatti probabilmente. Ma la cessione del difensore, per ... (calciotoday.it)